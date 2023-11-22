Паршин Павел Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Павел Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Паршин Борис Дементьевич

Мать: Паршина ?

Смерть
Неизвестно
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