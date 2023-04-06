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Миничев Матвей Алексеев

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Место рождения

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

21.11.1869 ст.

Дата смерти

После 1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1869 ст.

Отец: Алексей Никитин

Мать: Мария Матвеева (Матфеева)

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
18.01.1896 ст.

Жена: Миничева Ольга Иванова

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
До 1896 ст.
Ефрейтор 85-го Выборгского пехотного Его Императорского Величества Императора Германского Короля Вильгельма II полка
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.

Дочь: Побудей Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.

Сын: Миничев Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.11.1906

Сын: Миничев Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова

Рождение ребёнка
25.07.1908

Сын: Миничев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова

Рождение ребёнка
27.01.1911

Дочь: Миничева Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова

Смерть
После 1911 ст.
Работа или профессия
1920 ст.
Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Добровольческая пожарная команда
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