Миничев Матвей Алексеев
Место рождения
Дата рождения21.11.1869 ст.
Дата смертиПосле 1911 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1869 ст.
Отец: Алексей Никитин
Бракосочетание
18.01.1896 ст.
Жена: Миничева Ольга Иванова
Военная служба
До 1896 ст.
Ефрейтор 85-го Выборгского пехотного Его Императорского Величества Императора Германского Короля Вильгельма II полка
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.
Дочь: Побудей Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова
Рождение ребёнка
26.11.1902 ст.
Сын: Миничев Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1906
Сын: Миничев Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1908
Сын: Миничев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1911
Дочь: Миничева Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Миничева Ольга Иванова
Смерть
После 1911 ст.
Работа или профессия
1920 ст.
Добровольческая пожарная команда