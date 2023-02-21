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Ливенкова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Смоленская область

Дата рождения

25.04.1893

Дата смерти

25.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1919

Дочь: Луценко Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Ливенков Григорий

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Ливенкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ливенков Григорий

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
26.09.1926

Сын: Левенков Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Ливенков Григорий

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Левенков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ливенков Григорий

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боданова Вера Григорьевич

Отец ребёнка: Ливенков Григорий

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Смерть
25.07.1976
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Между 26.07.1976 и 28.07.1976
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.
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