Ливенкова Анастасия Алексеевна
Место рожденияСмоленская область
Дата рождения25.04.1893
Дата смерти25.07.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1919
Дочь: Луценко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Ливенкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
26.09.1926
Сын: Левенков Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
15.08.1928
Сын: Левенков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боданова Вера Григорьевич
Отец ребёнка: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Смерть
25.07.1976
Похороны
Между 26.07.1976 и 28.07.1976
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.