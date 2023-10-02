Толмачёв Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачёв Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачёв Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачёв Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно