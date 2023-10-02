Толмачёв Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачёв Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачёв Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачёв Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачёв Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачёва-Голова Панна-Прасковья Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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