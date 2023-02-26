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Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Данила Никитин

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Никитина

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков Никитин

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Никитин

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ефим Никитин

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Никита Архипов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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