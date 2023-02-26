Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Данила Никитин
Отец ребёнка: Никита Архипов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Никитина
Отец ребёнка: Никита Архипов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Никита Архипов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков Никитин
Отец ребёнка: Никита Архипов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Никитин
Отец ребёнка: Никита Архипов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ефим Никитин
Отец ребёнка: Никита Архипов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Никита Архипов
Смерть
Неизвестно