Колобовникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1914
Сын: Колобовников Николай Антонович
Отец ребёнка: Колобовников Антон Филиппович
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно