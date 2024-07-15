(Бабиченко) Вера Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.
Сын: Бабиченко Захарий
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
22.02.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Тарас Герасимович Антоненко
Смерть
Неизвестно