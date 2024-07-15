(Бабиченко) Вера Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабиченко) Вера Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.09.1882 ст.

Сын: Бабиченко Захарий

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.02.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Тарас Герасимович Антоненко
Смерть
Неизвестно

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