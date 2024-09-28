Севрюков Кузьма Фетисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Севрюков Фетис Васильевич
Мать: Севрюкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Севрюков Дементий Кузьмич
Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Севрюкова Акулина Кузьминична
Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)
Смерть
1800