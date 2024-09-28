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Севрюков Кузьма Фетисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Севрюков Фетис Васильевич

Мать: Севрюкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)

Рождение ребёнка
1764

Сын: Севрюков Дементий Кузьмич

Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)

Рождение ребёнка
1771

Сын: Севрюков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Севрюкова Акулина Кузьминична

Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)

Рождение ребёнка
1776

Сын: Севрюков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Севрюкова (Сафонова) Варвара Алипиевна(Кирилловна)

Смерть
1800

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