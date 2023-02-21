Перов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1982

Сын: Перов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Перова Ирина Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Перова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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