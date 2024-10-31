Дударева Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Дударев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дударев Александр Павлович
Отец ребёнка: Дударев Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Дударев Павел Кузьмич
Смерть
Неизвестно