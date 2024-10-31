Дударева Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударева Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударев Павел Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925

Сын: Дударев Николай Павлович

Отец ребёнка: Дударев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Дударев Александр Павлович

Отец ребёнка: Дударев Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дударев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дударев Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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