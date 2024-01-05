Громова (Голованова) Тамара Семеновна
женский, родилась 1940
умерла 1995
Дети
Громов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
Громов Георгий Геннадьевич1970 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1966
Сын: Громов Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Громов Геннадий Григорьевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1970
Сын: Громов Георгий Геннадьевич
Отец ребёнка: Громов Геннадий Григорьевич
Смерть
1995