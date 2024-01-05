Громова (Голованова) Тамара Семеновна 1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Громова (Голованова) Тамара Семеновна

Автор
НТ
Тесленко Н.

женский, родилась 1940

умерла 1995

Дети
Громов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
Громов Георгий Геннадьевич1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1966

Сын: Громов Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Громов Геннадий Григорьевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Рождение ребёнка
1970

Сын: Громов Георгий Геннадьевич

Отец ребёнка: Громов Геннадий Григорьевич

Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.