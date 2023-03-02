(Кожемякина) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кожемякина) Мария Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1905

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1935

Сын: Кожемякин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Кожемякин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
26.03.1942

Сын: Кожемякин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
22.09.1944

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Иван Савельевич

Смерть
1992
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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