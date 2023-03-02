(Кожемякина) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1905
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1935
Сын: Кожемякин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Кожемякин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
26.03.1942
Сын: Кожемякин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
22.09.1944
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Кожемякин Иван Савельевич
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка