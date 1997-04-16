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Викторов Семён Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1930

Дата смерти

16.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930

Отец: Викторов Михаил Михайлович

Мать: Викторова Софья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Валерий Семёнович

Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викторов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
04.05.1956

Дочь: Бидина Нина Семёновна

Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна

Рождение ребёнка
30.03.1971

Сын: Викторов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна

Смерть
16.04.1997

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