Викторов Семён Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1930
Дата смерти16.04.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Виктор Семёнович
Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Валерий Семёнович
Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викторов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1956
Дочь: Бидина Нина Семёновна
Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна
Рождение ребёнка
30.03.1971
Сын: Викторов Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Викторова Антонина Константиновна
Смерть
16.04.1997