Богатырев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Евдоким

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богатырев Василий Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Богатырев Павел Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Богатырев Арсений Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Богатырев Иван Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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