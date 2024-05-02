Богатырев Евдоким
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Богатырев Василий Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Богатырев Павел Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Богатырев Арсений Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно