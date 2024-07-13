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Устюгов Захарий Моисеевич

Место рождения

Устюги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

30.09.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Устюгов Моисей

Мать: не указана

Устюги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюгова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Устюгов Алексей Захарович

Мать ребёнка: Устюгова Акулина Андреевна

Устюги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Устюгов Давыд Захарович

Мать ребёнка: Устюгова Акулина Андреевна

Устюги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Устюгов Платон Захарович

Мать ребёнка: Устюгова Акулина Андреевна

Устюги, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
30.09.1902
Большой Лог, Кутеремская волость, Бирский уезд

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