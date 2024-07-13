Устюгов Захарий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смерти30.09.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Устюгов Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Устюгов Алексей Захарович
Мать ребёнка: Устюгова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Устюгова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Устюгова Акулина Андреевна
Смерть
30.09.1902
Большой Лог, Кутеремская волость, Бирский уезд