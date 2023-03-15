Бикташев Самигулла Идиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташев Самигулла Идиятуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бикташев Идиятулла Мухамматаезович

Мать: Васпикамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикташев Фаниз Самигуллович

Мать ребёнка: Газима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена Самигулловна

Мать ребёнка: Газима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фина Самигулловна

Мать ребёнка: Газима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фануза Самигулловна

Мать ребёнка: Газима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газима

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