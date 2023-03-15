Бикташев Самигулла Идиятуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бикташев Идиятулла Мухамматаезович
Мать: Васпикамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикташев Фаниз Самигуллович
Мать ребёнка: Газима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лена Самигулловна
Мать ребёнка: Газима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фина Самигулловна
Мать ребёнка: Газима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фануза Самигулловна
Мать ребёнка: Газима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Газима