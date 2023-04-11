Козлов Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Козлов Флор Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1875 ст.
Козлова, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#26
Рождение ребёнка
Около 1948 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно