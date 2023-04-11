Козлов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
Около 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Козлов Флор Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Козлов Никита Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1875 ст.
Козлова, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#26
Рождение ребёнка
Около 1948 ст.

Сын: Козлов Анисий Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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