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Филиппов Зотик

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Место рождения

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

04.01.1953

Дата смерти

19.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1953

Отец: Филиппов Николай

Мать: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
16.08.1975

Жена: Филиппова Надежда

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Филиппов Вячеслав

Мать ребёнка: Филиппова Надежда

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1979

Сын: Филиппов Виктор

Мать ребёнка: Филиппова Надежда

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1987

Дочь: Федорова Татьяна

Мать ребёнка: Филиппова Надежда

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
19.07.1988
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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