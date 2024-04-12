Филиппов Зотик
Место рождения
Дата рождения04.01.1953
Дата смерти19.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1953
Отец: Филиппов Николай
Мать: Филиппова Устинья
Бракосочетание
16.08.1975
Жена: Филиппова Надежда
Рождение ребёнка
18.10.1977
Сын: Филиппов Вячеслав
Мать ребёнка: Филиппова Надежда
Рождение ребёнка
02.04.1979
Сын: Филиппов Виктор
Мать ребёнка: Филиппова Надежда
Рождение ребёнка
21.03.1987
Дочь: Федорова Татьяна
Мать ребёнка: Филиппова Надежда
Смерть
19.07.1988
Похороны
Неизвестно