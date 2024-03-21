Белкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Петр

Место рождения

д. Белкино Соликамский район Свердловской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкин Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкин Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкин Александра

Смерть
1976

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