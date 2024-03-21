Белкин Петр
Место рожденияд. Белкино Соликамский район Свердловской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкин Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкин Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкин Александра
Смерть
1976