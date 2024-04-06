Елисеева (Сабурова) Улита Володимировна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгур — Книга 3-й Ревизии 1764 г. (2 часть) Федор Михайлов сын Елисеев (85) умре в 756 г.; у него дети, написанные в бывшую ревизию: Егор (43) 62 лет, Семен (39) 58 лет, Роман (30) 49 лет, Иван (20... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно