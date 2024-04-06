Елисеева (Сабурова) Улита Володимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Сабурова) Улита Володимировна

Место рождения

Егорова, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорова, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Кунгур — Книга 3-й Ревизии 1764 г. (2 часть) Федор Михайлов сын Елисеев (85) умре в 756 г.; у него дети, написанные в бывшую ревизию: Егор (43) 62 лет, Семен (39) 58 лет, Роман (30) 49 лет, Иван (20... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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