Бухнер Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1932
Дата смерти12.04.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932
Отец: Бухнер Михаил
Мать: Бухнер (Граф) Текла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2024