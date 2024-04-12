Бухнер Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1932

Дата смерти

12.04.2024

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1932

Отец: Бухнер Михаил

Мать: Бухнер (Граф) Текла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2024

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