Сергеева (Зырянова) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Рождение ребёнка
30.07.1980
Дочь: Плеханова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил
Рождение ребёнка
20.11.1982
Дочь: Сергеева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев Михаил