Лаптева Соня Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Соня Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаптев Евгений Александрович

Мать: Лаптева-Плумаки Виолетта

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