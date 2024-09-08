Михайлов Прохор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Михайлов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна
Рождение ребёнка
25.03.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.02.1928
Дочь: Курносенко Полина (Лёля) (Павла) Прохоровна
Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1933
Сын: Михайлов Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна
Смерть
1955
Зимой попарился в бане и выпил что-то холодное - двустороннее воспаление легких и за 3 дня сгорел Умер или в конце 1955 или в начале 1956