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Михайлов Прохор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Михайлов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Михайлов Иван Прохорович

Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна

Рождение ребёнка
25.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.02.1928

Дочь: Курносенко Полина (Лёля) (Павла) Прохоровна

Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1933

Сын: Михайлов Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Михайлова (Руденко) Марина Петровна

Смерть
1955
Зимой попарился в бане и выпил что-то холодное - двустороннее воспаление легких и за 3 дня сгорел Умер или в конце 1955 или в начале 1956

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