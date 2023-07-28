Устин Тарасович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.02.1822
Сын: Тимофей Устинович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.02.1824
Дочь: Марина Устиновна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно