Устин Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устин Тарасович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
20.02.1822

Сын: Тимофей Устинович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1824

Дочь: Марина Устиновна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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