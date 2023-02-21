Носов Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1957
Дата смерти17.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1978
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.1981
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1985
Сын: Носов Станислав Геннадьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.1990