Носов Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Геннадий Андреевич

Носов Геннадий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1957

Дата смерти

17.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1978

Сын: Носов Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.1981

Сын: Носов Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1985

Сын: Носов Станислав Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.10.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close