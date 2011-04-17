Коростелева Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева Софья Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2011

Отец: Коростелев Алексей Владимирович

Мать: Коростелева Ульяна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
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