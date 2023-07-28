(Богословская) Мария
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богословский Михаил
Рождение ребёнка
1876
Сын: Богославский Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Богословский Михаил
Рождение ребёнка
1882
Сын: Богославский Федор Михайлович
Отец ребёнка: Богословский Михаил
Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1905