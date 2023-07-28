(Богословская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богословская) Мария

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский Михаил

Рождение ребёнка
1876

Сын: Богославский Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Богословский Михаил

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Богославский Федор Михайлович

Отец ребёнка: Богословский Михаил

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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