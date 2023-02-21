Макаровский Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаровский Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Макаровская Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Луиза Георгиевна

Мать ребёнка: Макаровская Юлия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макаровская Юлия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаровская Юлия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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