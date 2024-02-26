Васильева Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1973
Рождение ребёнка
15.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности