Васильева Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1973

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1973

Отец: Васильев Владимир Александрович

Мать: Васильева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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