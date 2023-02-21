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Тронза Константин Юрьевич
Тронза Константин Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1984
Пол
Мужской
Отец
Тронза Юрий Владимирович
1955 г.р.
Мать
Неронова Надежда Петровна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1984
Отец:
Тронза Юрий Владимирович
Мать:
Неронова Надежда Петровна
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