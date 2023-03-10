Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Фофонов Николай Авдеевич

Отец ребёнка: Фофонов Авдей Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Фофонов Авдей Афонасьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофонов Авдей Афонасьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close