Бреженюк Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреженюк Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бреженюк-Жукалин Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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