Шулепов Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1930
Дата смерти24.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1930
Отец: Шулепов Егор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шулепова Анна Егоровна
Смерть
24.11.2009