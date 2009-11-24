Шулепов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепов Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1930

Дата смерти

24.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1930

Отец: Шулепов Егор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шулепова Анна Егоровна

Смерть
24.11.2009
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