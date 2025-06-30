Щербаков Иван Васильевич 1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Иван Васильевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1902 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 1992, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Щербаков Василий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Щербакова Анна Филиповна1902 ст. г.р.
Дети
Щербаков Николай Иванович1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.

Отец: Щербаков Василий Михайлович

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анна Филиповна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Щербаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Анна Филиповна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1992
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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