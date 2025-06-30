Щербаков Иван Васильевич
мужской, родился 1902 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 1992, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецЩербаков Василий МихайловичНеизвестно г.р.
Супруги
Щербакова Анна Филиповна1902 ст. г.р.
Дети
Щербаков Николай Иванович1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902 ст.
Отец: Щербаков Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Анна Филиповна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Щербаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Анна Филиповна
Смерть
1992