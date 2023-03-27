Бабак Жанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабак Жанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1985

Отец: не указан

Мать: Бабак Людмила Евгеневна

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