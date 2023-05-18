Змичеревская (Кайрова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Кайров Стефан
Мать: Кайрова Винцентина
Бракосочетание
02.02.1898
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Змичеревский Александр
Рождение ребёнка
17.05.1910
Отец ребёнка: Змичеревский Александр
Смерть
Неизвестно