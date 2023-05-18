Змичеревская (Кайрова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревская (Кайрова) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Кайров Стефан

Мать: Кайрова Винцентина

Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Змичеревский Александр

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Змичеревский Александр

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Змичеревский Александр

Отец ребёнка: Змичеревский Александр

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
Неизвестно
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