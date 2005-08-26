Коробейникова Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.2005

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2005

Отец: Коробейников Виктор Юрьевич

Мать: Сидорович Елена

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