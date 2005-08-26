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Коробейникова Виктория Викторовна
Коробейникова Виктория Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2005
Пол
Женский
Отец
Коробейников Виктор Юрьевич
1967 г.р.
Мать
Сидорович Елена
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2005
Отец:
Коробейников Виктор Юрьевич
Мать:
Сидорович Елена
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