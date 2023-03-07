Пастухов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889
Смерть
1962