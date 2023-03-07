Пастухов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1888 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1962
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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