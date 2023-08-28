Кузнецова (Елина) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1894
Рождение ребёнка
01.12.1908
Дочь: (Кузнецова) Иулиания (Ульяна) Порфирьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Матвеевич
Восприемники: д.Шумихи кр-н Елин Григорий Фёдорович, кр-ская жена Марина Ефимовна Елина.
Рождение ребёнка
22.02.1910
Сын: Кузнецов Афанасий Порфирьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Матвеевич
Смерть
Неизвестно