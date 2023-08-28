Кузнецова (Елина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Елина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Шумиха, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумиха, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Кузнецов Порфирий Матвеевич

Рождение ребёнка
01.12.1908

Дочь: (Кузнецова) Иулиания (Ульяна) Порфирьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Матвеевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники: д.Шумихи кр-н Елин Григорий Фёдорович, кр-ская жена Марина Ефимовна Елина.
Рождение ребёнка
22.02.1910

Сын: Кузнецов Афанасий Порфирьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Порфирий Матвеевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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