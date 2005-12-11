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Сон Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1935

Дата смерти

11.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1957

Дочь: Эм Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
14.01.1960

Сын: Сон Никита Петрович

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
16.09.1961

Дочь: Сон Эмма Петровна

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
27.02.1963

Дочь: Ким Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
25.12.1964

Сын: Сон Евгений Петрович

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
28.03.1967

Сын: Сон Альбета Петрович

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
12.10.1969

Сын: Сон Олег Петрович

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Рождение ребёнка
15.01.1976

Сын: Сон Сергей Петрович

Мать ребёнка: Тен Ен Сун

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тен Ен Сун

Смерть
11.12.2005
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