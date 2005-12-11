Сон Пётр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1935
Дата смерти11.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1957
Дочь: Эм Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
14.01.1960
Сын: Сон Никита Петрович
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
16.09.1961
Дочь: Сон Эмма Петровна
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
27.02.1963
Дочь: Ким Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
25.12.1964
Сын: Сон Евгений Петрович
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
28.03.1967
Сын: Сон Альбета Петрович
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
12.10.1969
Сын: Сон Олег Петрович
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Рождение ребёнка
15.01.1976
Сын: Сон Сергей Петрович
Мать ребёнка: Тен Ен Сун
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тен Ен Сун
Смерть
11.12.2005