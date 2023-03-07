Луппов (Лумпов) Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Луппов (лумпов) Иван (Ивашко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Луппов (лумпов) Матвей (Матюшка) Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
послух
Место жительства
Неизвестно
Шестаково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1660