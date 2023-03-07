Луппов (Лумпов) Матвей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лумпов) Матвей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Луппов (лумпов) Иван (Ивашко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Луппов (лумпов) Матвей (Матюшка) Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
послух
Место жительства
Неизвестно
Шестаково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1660
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