Трофимчук (Зайко) Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимчук (Зайко) Александра Герасимовна

Трофимчук (Зайко) Александра Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Зайка Герасим Пантелеевич

Мать: Зайка Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимчук Григорий Александрович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Трофимчук Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Трофимчук Григорий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимчук Григорий Александрович

Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close