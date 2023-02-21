Трофимчук (Зайко) Александра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Зайка Герасим Пантелеевич
Мать: Зайка Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимчук Григорий Александрович
Рождение ребёнка
1943
Сын: Трофимчук Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Трофимчук Григорий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990