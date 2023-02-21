Плесовских Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1890

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Плесовских Олимпиада Ивановна

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Олимпиада Ивановна

Смерть
Неизвестно
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