Долгополов Матвей Иванович
Место рожденияРоссия, Алтайский край, Заринский район, д. Дрисвянка
Дата рождения22.08.1927
Дата смерти02.06.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927
Отец: Долгополов Иван
Мать: не указана
Россия, Алтайский край, Заринский район, д. Дрисвянка
Рождение ребёнка
21.10.1947
Новодресвянка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Долгополова Пелагея Васильевна
Смерть
02.06.2009
Хмелевка, Заринский муниципальный район, Алтайский край