Долгополов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгополов Матвей Иванович

Долгополов Матвей Иванович

avatar

Место рождения

Россия, Алтайский край, Заринский район, д. Дрисвянка

Дата рождения

22.08.1927

Дата смерти

02.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927

Отец: Долгополов Иван

Мать: не указана

Россия, Алтайский край, Заринский район, д. Дрисвянка
Рождение ребёнка
21.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгополова Пелагея Васильевна

Новодресвянка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгополова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгополова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгополова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Долгополова Пелагея Васильевна

Смерть
02.06.2009
Хмелевка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close