Маринушкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринушкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1922

Отец: Меркулов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маринушкин Михаил Федорович

Долгоруково, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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