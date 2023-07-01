Маринушкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1922
Отец: Меркулов Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маринушкин Михаил Федорович
Долгоруково, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно