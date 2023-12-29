Селивоненко Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селивоненко) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивоненко Герасим Сергеевич

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванюшкина (Селивоненко) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селивоненко Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивоненко Сергей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мустафа (Селивоненко) Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Селивоненко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь.

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