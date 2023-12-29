Селивоненко Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Селивоненко) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Сын: Селивоненко Герасим Сергеевич
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Дочь: Ванюшкина (Селивоненко) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Дочь: Алексейцева (Селивоненко) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Дочь: Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Сын: Селивоненко Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Дочь: Мустафа (Селивоненко) Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Сын: Селивоненко Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович
Дочь: Гордеева (Селивоненко) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Селивоненко Сергей Никифорович