Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Ивановна

Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Гаврила Иевлиевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рублев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рублев Герасим Гаврилович

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рублев Федот Гаврилович

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Рублев Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Рублев Фалом Гаврилович

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рублев Михей Гаврилович

Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.