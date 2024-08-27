Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рублев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Рублев Герасим Гаврилович
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Рублев Гаврила Иевлиевич
Смерть
Неизвестно