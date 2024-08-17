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Хржановский Феликс Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хржановская Вера Феликсовна

Мать ребёнка: Хржановская Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хржановская Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1873

Сын: Хржановский Николай Феликсович

Мать ребёнка: Хржановская Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
25.01.1879

Сын: Хржановский Борис Феликсович

Мать ребёнка: Хржановская Александра Яковлевна

Смерть
26.10.1918

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