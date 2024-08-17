Хржановский Феликс Янович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.10.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хржановская Вера Феликсовна
Мать ребёнка: Хржановская Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1873
Сын: Хржановский Николай Феликсович
Мать ребёнка: Хржановская Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
25.01.1879
Сын: Хржановский Борис Феликсович
Мать ребёнка: Хржановская Александра Яковлевна
Смерть
26.10.1918