Черняк Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Черняк Иван Севастьянович

Мать: Черняк Елена Фёдоровна

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