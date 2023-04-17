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Черняк Владимир Иванович
Черняк Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Черняк Иван Севастьянович
1924 г.р.
Мать
Черняк (Бородинова) Елена Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Черняк Иван Севастьянович
Мать:
Черняк Елена Фёдоровна
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